Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба СК.

«Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто распространил заведомо ложную информацию о российских войсках. Кроме того, в рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны будет дана уголовно-правовая оценка преступным действиям тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле гражданского объекта», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день украинские военные нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением со стороны украинских военных.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, назвал обстрел города провокацией украинских силовиков. Он указал, что Украина попыталась выдать удар за действия российских военных, специально написав на ракете на русском языке «Это за детей».

Басурин подчеркнул, что тактическая ракета «Точка-У» не числится на вооружении республик Донбасса и российской армии. Он уточнил, что в результате удара погибло порядка 30 человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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