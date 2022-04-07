МИД РФ анонсировал ответные меры на санкции США

Москва в ближайшее время объявит об ответных мерах на санкции США в отношении российского финансового сектора и официальных лиц. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

«В ближайшее время мы объявим об ответных мерах — не обязательно симметричных и в любом случае ощутимых с точки зрения неотвратимости наказания», — приводит его слова пресс-служба МИД РФ.

Он подчеркнул, что вина за разрушение российско-американских отношений полностью лежит на Вашингтоне.

Накануне представитель американской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Он также добавил, что США пытаются отсечь РФ доступ к долларам, чтобы страна не смогла обслуживать внешний долг.

Помимо этого Штаты ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банками.

Кроме того, минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также в перечень попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие государственные деятели.

Как заявил американский лидер Джо Байден, один год санкций США против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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