Зюганов назвал Жириновского человеком большого темперамента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил свои соболезнования в связи с кончиной политика, депутата Госдумы Владимира Жириновского.

«Ушел из жизни Владимир Вольфович, с которым мы все последние 30 лет шли рядом по политической жизни, хотя люди абсолютно разных взглядов. Человек большого темперамента, энергии. Он по убеждению монархист и не скрывал этого», — сказал Зюганов в среду, 6 апреля.

Он выразил соболезнования родным и близким политика.

«Так случилось, что в одно время оказались в одной больнице. Я не раз ему говорил, что надо укреплять свой иммунитет за счет физической нагрузки, свежего воздуха и морально-политического состояния», — подчеркнул глава партии коммунистов.

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания в ходе пленарного заседания в Госдуме РФ.

Соболезнования родным и близким лидера ЛДПР выразили многие политики и общественные деятели. Президент РФ Владимир Путин назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом, а министр обороны России Сергей Шойгу отозвался об умершем как о незаурядном человеке и ярком политике.

2 февраля Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, была высокая температура. Политик был на ИВЛ, ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, но не получалось. У него развилась полиорганная недостаточность.