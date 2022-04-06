Шойгу назвал Жириновского незаурядным человеком и ярким политиком

Министр обороны России Сергей Шойгу 6 апреля выразил соболезнования по поводу смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Ушел из жизни незаурядный человек, талантливый, яркий и бескомпромиссный политик, отдававший все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов. Владимир Вольфович был высочайшим профессионалом, его уважали как соратники, так и оппоненты, ценили за компетентность, твердость характера и убеждений. В памяти тех, кто знал Владимира Вольфовича и работал с ним, он навсегда останется истинным патриотом своей страны», — сказал Шойгу.

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь главы партии. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам Жириновского.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика: у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг воспаления, но не получалось.

2 февраля лидера ЛДПР госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.