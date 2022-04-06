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Украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского журналиста Дмитрия Гордона в реестр террористов и экстремистов
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Украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Об этом сообщили в среду, 6 апреля, на сайте Росфинмониторинга.

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Кроме Гордона, Росфинмониторинг пополнил список и украинским журналистом Фахрудином Шарафмалом.

По закону банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Ранее, 21 марта Следственный комитет (СКР) России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. В его действиях была замечены публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Гордон в прямом телеэфире призвал к вооруженному нападению на Россию и развязыванию против нее агрессивной войны с использованием ядерного оружия. Он также призвал к уничтожению россиян и распространял фейки о действиях ВС РФ.

Также, 21 марта уголовные дела были возбуждены и в отношении украинской ведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук и руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко. Следствие установило, что в эфире Мосейчук озвучила призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких. А Друзенко в эфире телевидения высказался за применение насилия к российским военнослужащим в случае их попадания в плен. Позднее врач взял свои слова обратно и объяснил призывы эмоциями.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о помощи.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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