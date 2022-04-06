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В Болгарии рассматривают возможность высылки российского посла

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Правительство Болгарии обсуждает предложение депутатов выслать российского посла Элеонору Митрофанову. Об этом телеканал Nova сообщает в среду, 6 апреля, со ссылкой на болгарского вице-премьера Асена Василева.

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На соответствующем шаге настаивает болгарская фракция «Демократическая Болгария», передает RT.

По данным Василева, совет министров Болгарии может озвучить свою позицию относительно Митрофановой уже сегодня.

Ранее в этот день в МИД Греции был вызван посол РФ Андрей Маслов, где его проинформировали о решении объявить 12 сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата, передает НСН.

На решение Греции отреагировали в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Москва ответит на такой шаг, сообщается на сайте aif.ru.

Днем ранее сообщалось, что Швеция высылает трех сотрудников дипведомств России. В Дании намерены выслать 15 российских дипломатов. В Италии объявили о высылке 30 дипломатов. В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в свою очередь, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение приняли Польша (45 дипломатов), Германия (40), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (12), Португалия (10), Ирландия (4), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13).

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