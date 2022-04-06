МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Греции. Об этом сообщила в среду, 6 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия даст соответствующий ответ», — прокомментировала Захарова решение Афин.

Ранее в среду в МИД Греции сообщили, что 12 российских дипломатов объявлены персонами нон гранта.

По словам Захаровой, высылку российских дипломатов из европейских стран можно расценивать как информационно-политическую атаку на Россию. В эфире радиостанции Sputnik в этот день она отметила, что никакие факты и аргументы, которые могли бы обосновать такие действия, российской стороне не предоставлялись. Кроме того, в ряде стран начали публиковать и предавать гласности имена дипломатов и предоставлять их личные данные.

Последнее решение Евросоюза об объявлении персонами нон грата ряда российских дипломатов будет сужать возможности дипломатического общения с этими странами, подчеркнул накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Подобный шаг он назвал недальновидным.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что Швеция высылает трех сотрудников дипведомств России. В Дании намерены выслать 15 российских дипломатов. В Италии объявили о высылке 30 дипломатов.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение приняли: Польша (45 дипломатов), Германия (40), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (12), Португалия (10), Ирландия (4), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13).