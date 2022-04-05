В МИД РФ пообещали Германии ощутимый ответ на высылку российских дипломатов

Реакция РФ на действия Германии в отношении 40 сотрудников российских загранучреждений, которых в ФРГ объявили персонами нон грата, будет ощутимой для страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 апреля.

Дипломат указала, что ФРГ несет ответственность за очередной удар со своей стороны по связям России и Германии.

«И его неизбежные разрушительные последствия для их будущего лежит целиком на германских властях, сознательно и демонстративно приносящих в жертву достижения предыдущих десятилетий российско-германского взаимодействия в угоду ложно понимаемой европейской и трансатлантической «солидарности». Реакция российской стороны будет ощутимой для Германии», — отметила Захарова.

Напомним, накануне посол России в Берлине был вызван в германский МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии.

О том, что Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства России ранее в этот день сообщал портал Fokus со ссылкой на главу германского МИД Анналену Бербок. По ее словам, сотрудники российского посольства каждый день работали в Германии «против нашей свободы, против сплоченности нашего общества».

5 апреля о своем решение выслать из страны 30 российских дипломатов также сообщили в МИД Италии. Там отметили, что сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности». В это же время также объявила о высылке 15 российских дипломатов и Дания.

Ранее во вторник первый заместитель председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова назвала дипломатическим демаршем массовую высылку сотрудников российских дипмиссий в Европе.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.