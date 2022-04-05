В трех регионах России выявлен рост заболеваемости коронавирусом

За минувшую неделю рост заболеваемости коронавирусом нового типа зафиксирован в трех регионах России. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В структуре заболеваемости 12,4% случаев приходится на три субъекта (Москва — 5,1%, Санкт-Петербург –— 5,0% и Московская область — 2,3%). 87,6%, соответственно, приходятся на остальные регионы. В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 13-й недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах», — говорится в публикации.

Отмечается, что глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с представителями управлений и учреждений Роспотребнадзора по субъектам РФ. В ходе мероприятия она отметила, что уровень заболеваемости COVID-19 в целом по стране все еще остается высоким.

Ранее в этот же день руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что в России преобладает «Омикрон»-штамм BA.2, или «стелс-Омикрон». Доля этого варианта коронавируса, по ее словам, выросла до 80%.

По данным на 5 апреля, в РФ зарегистрировано 17 926 104 случая коронавируса, выздоровели 17 035 336 человек, скончались от последствий 370 311 пациентов.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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