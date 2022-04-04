Басурин рассказал о ранении ребенка в ДНР из-за обстрелов ВСУ

За сутки в Донецкой Народной Республике ранения получил 21 мирный житель, в том числе один ребенок. Об этом сообщил в понедельник, 4 апреля, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, добавив, что территория республики впервые не обстреливалась «Градами».

«Самое хорошее, что впервые за это долгое время «Градами» не обстреливалась территория. Сутки прошли также с обстрелами артиллерии. У нас 21 человек из гражданских получили ранения, один из них ребенок. В основном это те люди, которые пытаются уходить из Мариуполя», — сказал он в эфире «Россия 24».

В воскресенье, 3 апреля, сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк. Артиллерия ВСУ выпустила четыре снаряда калибром 122 мм по Киевскому району города и его окраине. Также обстрелу подвергся поселок шахты «Трудовская».

Ранее, 30 марта, мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в городе зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом, произошло частичное разрушение здания.

На Украине продолжается спецоперация РФ, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевая цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Подчеркивалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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