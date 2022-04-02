СМИ сообщили об отказе греческих железнодорожников перевозить американские танки

Сотрудники компании TrainOSE 2 апреля отказались перевозить бронетехнику НАТО и США из порта Александруполис в Греции к границе с Украиной. На работников оказывается давление со стороны начальства, сообщает в субботу, 2 апреля, «РИА Новости» со ссылкой на информационный портал Компартии Греции (КПГ).

По состоянию на 30 марта в западную часть Польши уже отправили три полных железнодорожных состава через Грецию.

«Вот уже около двух недель на сотрудников машинного отделения в Салониках оказывается давление, чтобы они отправились в Александруполис. Изначально работодатель указывал, кому из сотрудников ехать, а получив отказ, сказал им «самим выбрать между собой», — говорится в материале.

После того как снова никто не согласился на задание, начальство начало вести разговоры об «обязательствах», сославшись на трудовой договор с пунктом о переводе сотрудника в соответствии с нуждами компании, отмечается в материале.

Накануне, 1 апреля, стало известно о планах Австралии направить Украине бронетранспортеры Bushmaster местного производства. Отмечается, что решение об отправке военной техники было принято после выступления украинского лидера Владимира Зеленского перед правительством Австралии по видеосвязи 31 марта.

Украина получает помощь в виде военной техники и вооружения также от других стран. Так, 31 марта власти Соединенных Штатов завершили передачу пакета военной помощи Киеву размером $350 млн. Отмечалось, что в скором времени будут завершены поставки помощи в общей сложности на $1 млрд.

30 марта The Times сообщила, что британский премьер Борис Джонсон заявил кабмину о своем желании поставить на Украину «более смертоносные» вооружения. Джонсон не стал уточнять, какое именно это могло бы быть оружие. Однако источник в оборонных кругах рассказал газете, что Киев нуждается в «средствах дальнего огневого поражения». Таким могли бы быть, например, самоходные артиллерийские установки AS-90 Vickers.

Незадолго до этого Джонсон заявлял, что Великобритания рассмотрит возможность отправки Киеву танков и самолетов в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также заявлял, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

17 марта CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена заявил, что Штаты отправят на Украину советские комплексы противовоздушной обороны. Кроме того, в администрации США рассматривают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет Switchblades в рамках военной помощи.

Днем ранее стало известно, что власти Канады продолжат поставлять на Украину оружие и оказывать ей гуманитарную и финансовую помощь.

Поставку вооружений Киеву прокомментировала 28 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в сложившейся ситуации поставленные вооружения могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров. При этом прежде она отмечала, что Украина уже нашпигована натовским оружием, а число западных инструкторов за последние месяцы многократно выросло.

Россия начала 24 февраля операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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