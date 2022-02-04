Стали известны подробности гибели мисс Кузбасс – 2010

Муж убил победительницу конкурса «Мисс Кузбасс – 2010» Ксению Сапожкову во время ссоры. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил источник «Известий».

«Ксения была убита во время ссоры. Тело муж решил закопать в лесу», — пояснил он.

Муж убитой Александр Попов сам привел криминалистов к месту, где закопал тело жены. При этом родственники Сапожковой до сих пор не верят в то, что он мог пойти на такой шаг.

Ранее в этот день в лесополосе на территории Новой Москвы полицейские нашли тело Сапожковой, в убийстве которой подозревается ее супруг. По данным «Известий», тело женщины не было расчленено.

О пропаже супруги 36-летний мужчина заявил 11 января. Он рассказал, что женщина улетела в Дубай и больше не выходила на связь. При этом, по данным следствия, женщина не пересекала границу со дня пропажи. Посты в Instagram от ее имени публиковал муж, кроме того, он же отвечал на сообщения друзей и родственников с ее страницы.

31 января мужчина сознался, что убил супругу. Тогда он рассказал, что расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в реку Десну. Водолазы, работавшие на месте, не нашли тело убитой. Впоследствии подозреваемый стал отрицать вину и отказался свидетельствовать против себя. В тот же день Попова арестовали.

Как рассказала «Известиям» знакомая Сапожковой, со стороны казалось, что в этой семье царили любовь и гармония. Она подчеркнула, что ей сложно поверить в причастность Попова к гибели супруги.