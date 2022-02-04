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Правоохранители нашли тело убитой мисс Кузбасс – 2010

Правоохранители нашли тело «Мисс Кузбасс-2010», в убийстве которой подозревается ее муж
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Правоохранители нашли тело победительницы конкурса «Мисс Кузбасс – 2010» Ксении Сапожковой, в убийстве которой подозревается ее супруг Александр Попов. Об этом 4 февраля сообщили в ГСУ СК России по Москве.

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«Сегодня в ходе проведения следственных действий следователями и криминалистами совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы», — заявила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

По данным «Известий», тело женщины не было расчленено, как сообщалось ранее. К месту обнаружения тела правоохранителей привел сам подозреваемый.

31 января Попова арестовали. О пропаже супруги 36-летний мужчина заявил 11 января. Он рассказал, что женщина улетела в Дубай и больше не выходила на связь, а общую с Сапожковой дочь он отвез в Новокузнецк к родственникам жены.

При этом, по данным следствия, женщина не пересекала границу со дня пропажи. Посты в Instagram от ее имени публиковал муж, кроме того, он же отвечал на сообщения друзей и родственников с ее страницы.

Позже мужчина сознался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в реку Десну. Водолазы, работавшие на месте, не нашли тело убитой. Впоследствии подозреваемый стал отрицать вину и отказался свидетельствовать против себя.

Как рассказала «Известиям» знакомая Сапожковой, со стороны казалось, что в этой семье царили любовь и гармония. Она подчеркнула, что ей сложно поверить в причастность Попова к гибели супруги.

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