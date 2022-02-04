В Госдуме разъяснили значение постоянной регистрации «Спутника V» в России

С постоянной регистрацией вакцины «Спутник V» в России для тех, кто собирается привиться, ничего не изменится, но данное решение упростит работу специалистам. Такое мнение в пятницу, 4 февраля, выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с «Известиями».

По словам Огуля, такое решение — еще один шаг в подтверждение эффективности вакцины.

«Для тех, кто собирается привиться, ничего не меняется. А вот специалистам центра теперь не придется составлять множество сопроводительных документов, а значит, у них высвободится время на решение других задач», — подчеркнул зампред комитета Госдумы.

Огуль выразил надежду, что признание вакцины сподвигнет тех, кто еще не принял решение привиться, сделать это.

«Ведь раньше скептики ссылались именно на то, что вакцина не имеет постоянной регистрации. Теперь этого аргумента у части, например, антипрививочников не будет», — отметил депутат.

Кроме того, он отметил, что данное решение — еще одно доказательство эффективности вакцины для иностранных государств.

Ранее в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что «Спутник V» прошла полностью все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. До этого препарат, как и другие вакцины против COVID-19, был зарегистрирован при условии, которое предусматривало проведение первой-второй фазы клинических исследований.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что Минздрав РФ будет использовать назальный «Спутник V» для ревакцинации граждан. Ученые проверяют эффективность и безопасность новой формы вакцины. Клинические испытания завершатся в 2023 году. В них примут участие 500 добровольцев.

Вместе с тем 25 января министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила, что минздрав страны передаст ВОЗ данные исследований эффективности «Спутника V», чтобы способствовать скорейшему одобрению вакцины. По ее словам, эксперты ВОЗ, проводящие оценку, нуждаются в данных об эффективности вакцин «из реальной жизни».

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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