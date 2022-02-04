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Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию

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Вакцина «Спутник V» прошла полностью все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Об этом сообщил в пятницу, 4 февраля, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Вакцина «Спутник V», — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — сказал Мурашко журналистам.

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До этого препарат, как и другие вакцины против COVID-19, была зарегистрирована при условии, которое предусматривало проведение первой-второй фазы клинических исследований.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что Минздрав РФ будет использовать назальный «Спутник V» для ревакцинации граждан. Ученые проверяют эффективность и безопасность новой формы вакцины. Клинические испытания завершатся в 2023 году. В них примут участие 500 добровольцев.

Вместе с тем 25 января министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила, что минздрав страны передаст ВОЗ данные исследований эффективности «Спутника V», чтобы способствовать скорейшему одобрению вакцины. По ее словам, эксперты ВОЗ, проводящие оценку, нуждаются в данных об эффективности вакцин «из реальной жизни».

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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