Минздрав Аргентины передаст ВОЗ данные испытаний вакцины «Спутник V»

Минздрав Аргентины передаст Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы способствовать ее скорейшему одобрению. Об этом во вторник, 25 января, сообщила министр здравоохранения страны Карла Виссотти.

«Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как «Спутника V», так и китайских [препаратов] CanSino и Sinopharm», — заявила Виссотти в эфире радиостанции La Red.

По ее словам, эксперты ВОЗ, проводящие оценку, нуждаются в данных об эффективности вакцин «из реальной жизни».

19 января в ВОЗ рассказали «Известиям», что предоставление всех данных по «Спутнику V» ожидается в конце января. В организации добавили, что процесс одобрения препарата всё еще продолжается.

Ранее, 17 января, стало известно, что австралийский регулятор признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации.

В начале января замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения. По его мнению, российская вакцина может получить одобрение ВОЗ «в I квартале, в первом полугодии» этого года.

20 декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар отметил, что в организации ожидают документы по российской вакцине к концу декабря и в январе, инспекции могут состояться в феврале.

В октябре Reuters сообщило, что Европейское медицинское агентство (EMA) может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года, но только при наличии недостающих данных, которые должны быть предоставлены до конца ноября.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

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