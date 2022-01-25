Прямой эфир
Экономика
Премьер Британии заявил об обсуждении с США отключения РФ от SWIFT
Мир
Белый дом заявил о тяжелых последствиях финансовых санкций против РФ
Общество
В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Улюкаева
Общество
В Мытищах мешавшую проезду «скорой» девушку привлекли к ответственности
Экономика
В Госдуме заявили о возможности ввести регулирование криптовалют до августа
Общество
В «Победе» пообещали вызволить застрявших в аэропорту Стамбула пассажиров
Общество
В Москве и области продлили предупреждение о гололедице
Экономика
Германия отказала США в блокировке СП-2 из-за ситуации на Украине
Общество
В департаменте образования заявили о контроле над эпидситуацией в школах Москвы
Экономика
В 2022 году число командировок у российских компаний вырастет на 20%
Сюжет:

Минздрав Аргентины передаст ВОЗ данные испытаний вакцины «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав Аргентины передаст Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы способствовать ее скорейшему одобрению. Об этом во вторник, 25 января, сообщила министр здравоохранения страны Карла Виссотти.

Рад плюнуть: «Омикрон» проще всего искать в слюне
Особенности нового штамма требуют изменения методики тестирования на коронавирус, выяснили ученые

«Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как «Спутника V», так и китайских [препаратов] CanSino и Sinopharm», — заявила Виссотти в эфире радиостанции La Red.

По ее словам, эксперты ВОЗ, проводящие оценку, нуждаются в данных об эффективности вакцин «из реальной жизни».

19 января в ВОЗ рассказали «Известиям», что предоставление всех данных по «Спутнику V» ожидается в конце января. В организации добавили, что процесс одобрения препарата всё еще продолжается.

Ранее, 17 января, стало известно, что австралийский регулятор признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации.

В начале января замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения. По его мнению, российская вакцина может получить одобрение ВОЗ «в I квартале, в первом полугодии» этого года.

20 декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар отметил, что в организации ожидают документы по российской вакцине к концу декабря и в январе, инспекции могут состояться в феврале.

В октябре Reuters сообщило, что Европейское медицинское агентство (EMA) может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года, но только при наличии недостающих данных, которые должны быть предоставлены до конца ноября.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022