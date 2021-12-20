ВОЗ заявила об ожидании документов по «Спутнику V» в декабре–январе

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают документы по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» к концу декабря и в январе, инспекции могут состояться в феврале. Об этом 20 декабря сообщил директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар.

«У нас сейчас есть два дедлайна для подачи документов. Часть документов будет отправлена до 30 декабря и финальная часть документов — к концу января. Так что мы надеемся, что аппликант завершит подачу документов к концу января», — приводит его слова «РИА Новости».

Гаспар также отметил, что ВОЗ будет готова провести инспекцию на месте производства «Спутник V» в феврале 2022 года, если к концу декабря будет подана необходимая часть документов.

Кроме того, эксперт ВОЗ сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет данных должен быть направлен в организацию к концу января 2022 года.

19 декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила причину задержки признания «Спутника V». По ее словам, это связано с оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.

Ранее, 16 декабря, руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге сообщила, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года. Она также подчеркнула, что сфера здравоохранения, включая вакцины, должна быть вне политики.

14 декабря заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что центр ожидает приезда делегации ВОЗ в рамках одобрения «Спутника V» в январе.

Ранее, 10 декабря, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров указал на то, что одобрение российской вакцины от COVID-19 ВОЗ ускорит признание препарата в европейских государствах. Он отметил, что пока с каждой страной подписывается отдельное двустороннее соглашение о взаимопризнании вакцинированных.

4 декабря ВОЗ сообщила, что планирует провести в России инспекцию для оценки препарата «Спутник V» не ранее января 2022 года. В организации подчеркнули, что инспекцию нельзя провести раньше, чем данные о качестве и безопасности вакцины будут представлены и оценены.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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