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В МИД России оценили процесс признания «Спутника V» ВОЗ

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Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 2 января заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

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«Я вижу что-то обнадеживающее», — цитирует дипломата «РИА Новости».

По мнению Панкина, российская вакцина может получить одобрение ВОЗ «в первом квартале, в первом полугодии».

Как напоминает «Газета.Ru», 29 декабря представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила проверкой технологических процессов задержку с признанием «Спутника V». Для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает не только данные о самом препарате, но и документацию по технологии производства.

Проверка технологических процессов требует много времени, отмечала она.

27 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обсудили по телефону вопрос регистрации в организации «Спутника V». Лавров приветствовал принятое консенсусом решение стран — членов ВОЗ о начале работы над новым международно-правовым инструментом по борьбе с пандемиями, подтвердил приверженность российской стороны сотрудничеству с организацией и взаимодействию с другими государствами в интересах достижения этой цели.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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