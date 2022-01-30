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Ученый объяснил быстрое распространение «Омикрона»

Ученый Семенов: пациент с «Омикроном» становится распространителем вируса через пару часов
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Человек, инфицированный штаммом коронавируса «Омикрон», может стать распространителем вируса уже через несколько часов. Об этом сообщил глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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При этом в случае предыдущих вариантов коронавируса для его распространения требовалось три-четыре дня.

«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру», — указал эксперт в эфире телеканала «Россия 1» 30 января.

Вместе с тем «Омикрон» способен быстрее остальных штаммов выводиться из организма — это происходит примерно за неделю.

Ранее в этот день глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинированные российской вакциной «Спутник Лайт» имеют стопроцентную защиту от «Омикрон»-штамма коронавируса в течение трех месяцев. Эксперт также оценил вероятность сценария, при котором «Омикрон» станет последним штаммом коронавируса. По словам Гинцбурга, нет уверенности в том, что на этом пандемия завершится.

Ранее, 28 января, вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов указал на то, что симптомы «Омикрона» мало чем отличаются от течения острого респираторного заболевания. К частым симптомам штамма эксперт отнес першение в горле, насморк, жидкие выделения из носа, ломоту во всем теле и слабость.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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