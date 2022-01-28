Врач рассказал о похожих симптомах «Омикрон»-штамма и ОРВИ

При заражении «Омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции клиническая картина мало чем отличается от течения острого респираторного заболевания. Об этом вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал в пятницу, 28 января, комментируя выводы британских коллег о скрытых симптомах нового штамма COVID-19.

«Действительно, самые распространенные симптомы «Омикрон»-штамма — это першение в горле, насморк, жидкие выделения из носа, ломота во всем теле и слабость. Желудочно-кишечный симптом встречается редко. Но на основе симптоматики невозможно отличить заражение «Омикроном» от заражения ОРВИ», — сказал Нетесов в беседе с телеканалом «Звезда», добавив, что должна быть произведена лабораторная диагностика.

Помимо прописанных врачом медикаментов, заболевшим пациентам необходимо пить как можно больше воды, уточнил профессор. Это необходимо для ускорения выздоровления.

«Жидкость не снижает высокую температуру тела, а восполняет запасы, потерянные при ней. Это нужно, чтобы продукты разрушения зараженных клеток быстрее выводились из организма. Нужен больший проток воды. Это стоит делать, и лучше пить минеральную столовую воду», - добавил инфекционист.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что цифры по заболевшим штаммом «Омикрон» в России пока меньше, чем в Европе и США, но нельзя исключать, что они возрастут, сообщается на сайте kp.ru.

Он также рассказал, что в администрации президента РФ много людей болеют COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.