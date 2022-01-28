В Кремле рассказали о точности статистики по COVID-19

Кремль ориентируются на цифры официальной статистики, абсолютно точной системы расчета «реальных» цифр по заболевшим COVID-19 нет, так как многие не тестируются или переносят болезнь без симптомов. Об этом в пятницу, 28 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше и, возможно, существенно больше, это очевидно. <...> Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет», — сказал он.

Песков также отметил, что в случае с «Омикроном», Кремль ориентируется на количество занятых койко-мест и количество заболевших и выздоровевших на суточной основе.

Пресс-секретарь президента пояснил, что цифры по заболевшим штаммом «Омикрон» в России пока меньше, чем в Европе и США, нельзя исключать, что они возрастут

Он также рассказал, что в администрации президента РФ много людей болеют COVID-19.

«Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность этого «Омикрона» себя демонстрирует во весь рост», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что в администрации Кремля есть антиваксеры, как и во всем обществе, они подвергаются остракизму.

Кроме того, Песков отметил, что Олимпиада в Китае проводится в очень сложное время — это нужно понимать и принимать все необходимые меры. Он отметил, что от России едет обычная делегация спортсменов, однако штаб журналистов будет минимизирован.

На вопрос журналистов, будет ли президент РФ Владимир Путин в Пекине перемещаться на российском автомобиле, представитель Кремля ответил, что глава государства всегда ездит на российских авто.

26 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России на сегодняшний день занято 65% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Она также отметила, что за последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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