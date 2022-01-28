Мутантная схема: в Роспотребнадзоре рассказали о новой сублинии «Омикрона» в РФ

В России обнаружена сублиния штамма «Омикрон», получившая название BА1.1 . У этого варианта есть особая мутация, которая встречалась еще у штамма «Мю». Потенциально она может отвечать за способность патогена уходить от антител. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора «Известиям» подтвердили, что в России часть загруженных в базы данных геномов содержит эту мутацию. Однако подчеркнули: нет сведений о том, что она влияет на заразность, течение заболевания и лечение.

Мутация мутанта

В России уже есть вариант «Омикрона», который отходит от линии BА.1, однако имеет добавленную мутацию Spike:R346K (далее — R346К). Этот вариант получил обозначение BA.1.1, рассказали специалисты в рамках состоявшегося накануне собрания научного совета РАН «Науки о жизни», посвященного «Омикрону».

Как сообщил «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, внутри основной линии «Омикрона» BA.1 пока еще накоплено достаточно мало генетического разнообразия.

— Впрочем, в спайковом белке по результатам данных секвенирования всё же были обнаружены новые приобретенные мутации, в том числе R346K в RDB-домене (фрагмент S-белка, с помощью которого вирус присоединяется к рецептору на поверхности клетки человека. — «Известия»), которая ранее встречалась в варианте «Мю» , — рассказал специалист.

По его словам, в России доля загруженных в базу данных геномов линии «Омикрон» BA.1 содержит эту мутацию.

Мутантная схема Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— По различным данным, скорость роста частоты «Омикрона» с этой мутацией примерно такая же, как и у остальной части линии BA.1, и потому заметных преимуществ, по крайней мере в части трансмиссивности, это не дает, — отметил Камиль Хафизов в разговоре с «Известиями».

Однако ряд специалистов высказывают пока неподтвержденные опасения относительно этой сублинии «Омикрона», и говорят о том, что следует внимательно следить за ее распространением в РФ.

— Суть мутации R346K в том, что она находится в рецептор-связывающем участке RBD, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. — Еще на «Мю»-штамме было показано на хомячках, что эта мутация ослабляет действие моноклональных антител (специально разработанных лекарственных средств — аналогов сывороток крови переболевших. — «Известия») примерно в пять раз . Чтобы справиться с вариантом с такой мутацией, необходима большая концентрация антител.

Мутантная схема Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Но это не единственный участок, к которому присоединяются антитела, подчеркнул специалист. Поэтому говорить, что в случае столкновения с вариантом с этой мутацией защитные системы организма работают хуже, пока рано. Необходимы дальнейшие исследования.

Вирус в общежитии

Впервые ВА.1.1 обнаружила и описала в научной статье группа ученых из Сколковского института науки и технологий, НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других российских научных организаций. Они сообщили о вспышке «Омикрона» в студенческом общежитии в Санкт-Петербурге . Из 462 студентов 206 (44,6%) получили положительный ПЦР, а 159 (77,1%) из них оказались заражены именно новым штаммом.

« 104 (65%) «Омикрон»-позитивных пациента были вакцинированы и/или ранее сообщали о COVID-19 », — сказано в исследовании.

Анализ показал, что вспышка имеет единое происхождение и принадлежит к подлинии с мутацией R346K, которая может характеризоваться повышенной скоростью распространения по сравнению с другими подлиниями «Омикрона».

«По-видимому, эта мутация способствует уходу от антител», — сообщал на собрании научного совета РАН «Науки о жизни», посвященного «Омикрону», профессор Сколтеха, заведующий лабораторией молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Егор Базыкин.

Мутантная схема Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, анализ показал, что эта мутация «полезна» для вируса и сложилась в результате положительного отбора, то есть она дает патогену эволюционное преимущество перед некоторыми другими вариантами. И сейчас следует внимательно следить за тем, распространится ли эта линия по Санкт-Петербургу и дальше.

Заразить «Омикрон»

Мутация R346K располагается в шиповидном белке коронавируса поблизости от «рабочего конца» шипа, которым вирус зацепляется за клетки, готовясь проникнуть внутрь. Антитела, направленные на участок S-белка, затронутый мутацией, способны нейтрализовать разнообразные штаммы вируса, включая «Омикрон», рассказал «Известиям» ученый-генетик Дмитрий Прусс.

— Изменяя этот участок белка, мутация ухудшает работу таких антител. Хотя это далеко не единственное место, за которое нейтрализующие антитела могут зацепиться за «Омикрон», но на практике оказывается, что ослабленная атака антител помогает вирусу распространяться быстрее , — рассказал ученый. — Скорее всего, мутант R346K может заразить часть тех людей, которым иммунитет помог устоять против штамма без мутации.

Мутантная схема Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Возможно также, что R346K вызовет повторные инфекции у некоторых переболевших «обычным» «Омикроном» , предположил Дмитрий Прусс.

— И в том, и в другом случае волна «Омикрона» может растянуться во времени и не закончиться так резко, как бы мы надеялись, — пояснил он.