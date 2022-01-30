Гинцбург рассказал о защите от «Омикрона» при ревакцинации «Спутником Лайт»

Исследования российской вакцины «Спутник Лайт» показали, что ревакцинированные препаратом в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту от «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом 30 января сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«75% вакцинированных («Спутником V». — Ред.) содержат вируснейтрализующие антитела к «Омикрон»-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», — заявил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Он также оценил вероятность сценария, при котором «Омикрон» станет последним штаммом коронавируса. По словам Гинцбурга, нет уверенности в том, что на этом пандемия завершится.

«Не берусь утверждать, что это финальная стадия [пандемии коронавируса], это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит», — добавил он.

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доказанной эффективности вакцины «Спутник V» против «Омикрона».

Ранее, 12 января, Гинцбург указал на то, что «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости вируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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