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Резвый «Спутник»: чем грозит заражение COVID в день вакцинации

Усилит ли прививка иммунитет организма, если в него уже проник коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Резвый «Спутник»: чем грозит заражение COVID в день вакцинации
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2022-01-27 16:24:42
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Люди, заразившиеся коронавирусом в день первой инъекции вакцины, все равно получают иммунную защиту, показало масштабное исследование израильских ученых. Прививка, введенная в организм, который уже заражен коронавирусом, снижает вероятность госпитализации и летального исхода. Эти данные были получены для препарата Pfizer. Однако, как сообщили «Известиям» в НИИ Гамалеи, «Спутник V» обладает аналогичным эффектом. Даже в случае, если вирус попадет в организм сразу после вакцинации, он защитит от тяжелого течения болезни и смерти.

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Вирусное комбо

Ученые из Израиля провели исследование, чтобы выяснить, как прививка от коронавируса действует на людей, которые получили первый укол двухкомпонентной вакцины в день заражения SARS-CoV-2, а также за несколько дней до или после него. Оказалось, что среди таких пациентов заметно снижается уровень смертности и вероятность госпитализации из-за коронавирусной инфекции по сравнению с теми, кто не делал уколов.

«Мы сравнили статистику по недавно вакцинированным пациентам, которые сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус в день первого укола или в течение последующих пяти дней после него, с контрольной группой, которая не получила вакцину. Мы обнаружили значительное снижение уровня смертности среди вакцинированных, особенно в возрасте 55–64 лет», — пишут ученые в статье, посвященной результатам исследования.

Резвый «Спутник»-3
Вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Инкубационный период, который проходит между заражением SARS-CoV-2 и началом симптомов, составляет от одного до четырнадцати дней, и его продолжительность зависит от конкретного штамма. Это значит, что участники эксперимента, у которых симптомы проявились в день вакцинации или чуть позже, получили укол в тот момент, когда вирус уже находился в их организме. Но они всё равно получили защиту, утверждают ученые.

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Из этого израильские специалисты сделали вывод, что вакцина от COVID-19 может эффективно применяться не только до инфицирования, но и сразу после. Так сейчас используют, например, средства от столбняка или собачьего бешенства, которые вводятся в уже зараженный организм.

Исследование израильских ученых проводилось на примере пациентов, которых прививали первым компонентом вакцины, созданной американской компанией Pfizer. Российская двухкомпонентная вакцина «Спутник V» несколько отличается от нее. Однако как пояснили «Известиям» в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, где она была разработана, в случае заражения во время вакцинации она действует на организм похожим образом.

— Вакцины от Pfizer и «Спутник V» устроены по-разному, но конечный механизм действия у них один и тот же. И в том и в другом случае действующим началом является белок, который закодирован в гене S-белка. В обоих случаях вводится этот ген. Иммунная реакция после обеих вакцин идет на этот S-белок. Поэтому результаты, полученные на вакцине от Pfizer, можно перенести и на «Спутник V», — отметил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Резвый «Спутник»-1
Вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Израильские ученые проанализировали данные более 11 тыс. вакцинированных пациентов, которые сдали положительный ПЦР-тест спустя 1–5 дней после первой инъекции. Их разделили на семь возрастных групп и сравнили последствия коронавирусной инфекции в этих группах с последствиями COVID-19 у людей того же возраста, не сделавших прививку. В группе пациентов старше 65 лет, сделавших прививку, смертность оказалась вдвое ниже, чем у их непривитых ровесников. А среди привитых участников исследования в возрасте от 55 до 64 лет этот показатель был в пять раз ниже, чем у тех, кто не вакцинировался. Заметную разницу в этих возрастных группах исследователи получили и по числу госпитализаций. Невакцинированные попадали в больницу гораздо чаще.

— Если вирус попадает в организм незадолго до прививки, человек заражается. Но процесс воспаления развивается постепенно, и за это время успевают появиться антитела. Они могут появиться уже через неделю. Если бы их не было, то у пациента могло бы развиться тяжелое течение болезни. Но его не будет. После прививки есть время, когда, казалось бы, еще нет защиты, но на самом деле она уже есть. В течение нескольких дней, когда развивается инфекция, параллельно развивается и иммунный ответ, — поясняет механизм действия прививки на уже инфицированный организм Анатолий Альтштейн.

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С тем, что вакцинация даже во время инкубационного периода коронавирусной инфекции облегчает пациенту течение COVID-19, согласен иммунолог, профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус.

По словам специалиста, вакцина, введенная в инкубационный период, запускает специфические и неспецифические реакции иммунитета. После этого он начинает видеть патоген. Наступает базовый иммунный ответ. Выделяются первые антитела класса «М» и специфические противовирусные клетки. Со временем они приобретают лучшую специфичность, функциональность и избирательность, но действуют они с самого начала.

— Люди, получившие хотя бы минимальную вакцинацию, облегчают себе жизнь. На первых этапах развития инфекции важно, с какой скоростью патоген завоевывает себе пространство. Если ограничить эту способность, мы всё равно будем болеть, но от самых тяжелых последствий это избавит, — сказал Андрей Продеус.

Резвый «Спутник»-2
Вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По мнению заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова, пациентам не следует переоценивать немедленный эффект от вакцины и считать себя неуязвимыми сразу после укола. Перед тем как перейти к более активному образу жизни благодаря вакцинации, лучше дождаться положенного срока, за который сформируются антитела.

— Одна из главных причин заболевания после прививки — это потеря бдительности. Укололся, вышел из больницы, снял маску, и всё — неуязвим. Нет, это так не работает. Во всеоружии человек будет только спустя несколько дней после второй дозы. Тем более, как мы знаем, «Омикрон» вообще может уходить от иммунного ответа, а он уже активно вытесняет другие штаммы, — сказал Станислав Отставнов.

Конечно, для формирования полноценного иммунитета после вакцинации необходимо время, однако результаты научной работы израильских специалистов говорят о том, что вне зависимости от времени заражения человек, сделавший прививку, оказывается в лучших условиях, чем те, кто отказываются от вакцины.

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