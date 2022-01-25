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ПоТОК сознания: COVID-19 предложили лечить электростимуляцией мозга

Как воздействие на нервную систему влияет на иммунитет
Фото: Depositphotos/svedoliver
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ПоТОК сознания: COVID-19 предложили лечить электростимуляцией мозга
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2022-01-20 19:42:42
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Воздействие на мозг с помощью методов магнитной и электрической стимуляции может помочь в борьбе с разнообразными последствиями коронавирусной инфекции, говорят результаты анализа американских ученых. Согласно их данным, воздействуя на поверхностные участки коры головного мозга, можно не только бороться с неврологическими или психологическими проявлениями COVID-19, но и усиливать иммунный ответ организма, облегчать дыхание и уменьшать слабость. Российские специалисты считают предложенные американскими учеными методы перспективными, но уверены, что применять их нужно с большой осторожностью, так как их возможные эффекты до конца не изучены.

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Группа ученых из США собрала и систематизировала всю имеющуюся информацию о возможностях современных методов транскраниальной (проводящейся без хирургического вмешательства через поверхность головы) электрической и магнитной стимуляции мозга, которые можно использовать для борьбы с COVID-19. Результаты исследования говорят, что воздействие на мозг магнитным полем или электрическим током позволяет облегчить течение коронавирусной инфекции в острой стадии, минимизировать функциональные нарушения, появляющиеся сразу после нее, ускорить реабилитацию после болезни, а также вылечить неприятные неврологические и психологические последствия заражения коронавиурсом.

«Стимуляция нервной системы, которая охватывает широкий набор методов, может сыграть важную роль в лечении симптомов COVID-19», — указали ученые в статье с результатами исследования в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

ПоТОК сознания
Модель нервной системы человека
Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
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Транскраниальная электрическая (ТЭС) и магнитная (ТМС) стимуляция — неинвазивные методы воздействия на активность мозга. Они применяются в лечебных целях, пояснила «Известиям» научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Оксана Зинченко.

— Действие ТМС основано на использовании генерируемого прибором магнитного поля, которое воздействует на магнитное поле мозга человека и изменяет его электрическое поле, — сказала Оксана Зинченко.

Воздействие с помощью ТМС бывает различным: можно активизировать клетки в зоне интереса или же временно подавлять их работу. ТЭС же предполагает воздействие на нейроны с помощью слабых электрических токов, пояснила специалист.

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По мнению американских ученых, на острой стадии COVID-19 транскраниальная стимуляция мозга может усиливать иммунный ответ организма и подавлять острые нейровоспаления, которые часто вызывает коронавирус. Также воздействие на нервную систему может улучшить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Как сказано в статье, еще одно возможное применение стимуляции мозга в острой фазе инфекции — борьба с неврологическими симптомами. К ним относятся, например, головная боль, головокружения, потеря обоняния и вкуса, которые можно лечить, воздействуя на мозг.

С влиянием коронавирусной инфекции на нервную систему также отчасти связано появление дыхательной недостаточности, поэтому, стимулируя мозг, можно облегчить состояние пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. При этом у таких больных из-за подключения к системе искусственного дыхания увеличивается риск смертельно опасных тромбозов, который также можно минимизировать за счет воздействия через мозг на нервную систему.

ПоТОК сознания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Подключение к аппарату ИВЛ может вызывать повреждение черепных и периферических нервов, которые приводят к нарушениям в работе и слабости мышц, параличу лица, нарушениям координации и других двигательных функций. Также в результате интубации (введение специальной трубки в трахею для обеспечения проходимости дыхательных путей, используется для ИВЛ) может ослабевать связь двигательной коры головного мозга с диафрагмой, что препятствует восстановлению нормального дыхания. Всех этих проблем можно избежать или хотя бы минимизировать их с помощью транскраниальной стимуляции, утверждают американские ученые.

Предыдущие исследования воздействия стимуляции мозга на атлетов показали, что процедура позволяет избавиться от ощущения слабости. Не раз был подтвержден и обезболивающий эффект электрического воздействия на мозг. Особенно против скелетно-мышечных болей, часто вызываемых COVID-19.

У пациентов, перенесших госпитализацию и подключение к аппарату ИВЛ, иногда развивается так называемый постреанимационный синдром, который включает в себя тяжелые последствия стресса, повышенный уровень беспокойства и депрессию, избавиться от которых помогает стимуляция мозга.

Авторы исследования подчеркнули, что современное оборудование для этой процедуры пациенты могут использовать дома под удаленным контролем врача.

Осторожно, высокое напряжение

По мнению старшего научного сотрудника кафедры иммунохимии УрФУ Михаила Болкова, применение методов стимуляции мозга для лечения последствий коронавирусной инфекции вполне согласуется с имеющимися на сегодня научными данными и может быть очень эффективно.

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— Мозг управляет всем. В противодействии инфекциям участвуют сразу три системы: нервная, иммунная и эндокринная. Они работают одновременно и вместе. Поэтому от наших мыслей и сознания зависит гораздо больше, чем мы можем предположить, — сказал эксперт.

Как считает и.о. заместителя заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Отставнов, использование транскраниальной стимуляции для лечения последствий COVID-19 возможно, но требует большой осторожности.

Говорить об однозначном эффекте стимуляции мозга применительно к коронавирусной инфекции, вызывающей целый букет последствий, пока рано. Однако если применять ее против конкретных когнитивных симптомов, то можно получить положительный терапевтический эффект. Однако нельзя утверждать, что это не скажется негативно на остальных симптомах, — сказал Никита Отставнов.

С тем, что применение транскраниальной стимуляции для лечения последствий коронавирусной инфекции требует дальнейших исследований и должно применяться с особой осторожностью, согласна и врач-невролог «СМ-Клиники» Надежда Бояринова.

ПоТОК сознания
Пациент проходит обследование
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Исследования ТМС сейчас сосредоточены на лечении острой вирусной инфекции, включая COVID-19, с помощью модификации иммунологического ответа и улучшения функции дыхания путем стимуляции блуждающего нерва. Однако пока это только начало работы в данном направлении, и судить об эффективности применения данной методики у постковидных пациентов еще рано, — отметила специалист.

Официально рекомендовать эту методику для лечения постковидного синдрома сегодня, пока не завершены клинические испытания, будет неправильным, уверена эксперт.

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