Артиста Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в родственном захоронении. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры.

По его словам, прощание с народным артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов, похороны возможны 1 или 2 февраля.

О смерти Куравлева ранее в этот день сообщили в Союзе кинематографистов России. Артист скончался в возрасте 85 лет.

С начала января Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус. Однако тесты на COVID-19 не подтвердили диагноз. Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.

В конце месяца сын актера рассказал, что Куравлеву вылечили пневмонию и он выписан из Коммунарки. Дальнейшую реабилитацию он должен был проходить в одном из медучреждений Москвы.

Советский и российский актер театра и кино Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В числе наиболее известных работ артиста такие картины, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны» и другие.