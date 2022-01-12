Прямой эфир
Общество
Голикова назвала нереалистичными данные о спаде заболеваемости COVID-19
Общество
В России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса
Экономика
Стоимость газа в Европе вновь поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м
Общество
Путин отметил эффективность «Спутника V» против «Омикрон»-штамма
Общество
Умерла мать погибшего в ДТП с актером Ефремовым
Мир
Путин обсудил с Пашиняном миссию ОДКБ в Казахстане
Общество
В Госдуме предложили увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена»
Мир
Российская делегация прибыла на заседание Совета РФ–НАТО
Общество
Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с автомобилем ДПС и грузовиком в Москве

Актера Леонида Куравлева экстренно прооперировали

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев перенес операцию в больнице в Коммунарке, куда был доставлен с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает в среду, 12 января, kp.ru.

Как рассказал собеседник издания, Куравлеву провели операцию на желудке. Артисту установили специальную трубку, через которую в его организм будет поступать пища.

По словам источника, актеру диагностировали дисфагию, при которой пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания и ощущения «комка в горле». В результате артисту потребовалось оперативное вмешательство.

Операция прошла успешно. В данный момент Куравлеву для дыхания не нужен аппарат ИВЛ. Актер остается в реанимации.

85-летний артист попал в больницу 5 января. Кроме того, публиковались данные о том, что у Куравлева «поражены легкие». По данным «Известий», тесты на коронавирус, которые сдал актер 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у Куравлева была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.

Стало известно, что дети артиста Василий и Екатерина находятся на связи с больницей.

При этом в СМИ появились данные о том, что актера доставили в больницу из дома престарелых. Друг Куравлева Александр Седухин 12 января назвал слухами эти сведения.

Несмотря на все трудности, которые у Куравлева возникали в жизни, он всегда был жизнерадостным человеком, открытым к общению, сказал Седухин. Он пояснил, что актер стал сужать круг общения в силу возраста. Звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» ведет затворнический образ жизни после смерти супруги Нины в 2012 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022