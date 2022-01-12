Актера Леонида Куравлева экстренно прооперировали

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев перенес операцию в больнице в Коммунарке, куда был доставлен с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает в среду, 12 января, kp.ru.

Как рассказал собеседник издания, Куравлеву провели операцию на желудке. Артисту установили специальную трубку, через которую в его организм будет поступать пища.

По словам источника, актеру диагностировали дисфагию, при которой пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания и ощущения «комка в горле». В результате артисту потребовалось оперативное вмешательство.

Операция прошла успешно. В данный момент Куравлеву для дыхания не нужен аппарат ИВЛ. Актер остается в реанимации.

85-летний артист попал в больницу 5 января. Кроме того, публиковались данные о том, что у Куравлева «поражены легкие». По данным «Известий», тесты на коронавирус, которые сдал актер 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у Куравлева была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.

Стало известно, что дети артиста Василий и Екатерина находятся на связи с больницей.

При этом в СМИ появились данные о том, что актера доставили в больницу из дома престарелых. Друг Куравлева Александр Седухин 12 января назвал слухами эти сведения.

Несмотря на все трудности, которые у Куравлева возникали в жизни, он всегда был жизнерадостным человеком, открытым к общению, сказал Седухин. Он пояснил, что актер стал сужать круг общения в силу возраста. Звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» ведет затворнический образ жизни после смерти супруги Нины в 2012 году.