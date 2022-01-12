Друг Куравлева назвал слухами нахождение актера в доме престарелых

Друг народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Александр Седухин в среду, 12 января, сообщил «Известиям», что актер не находился в доме престарелых, а информация об этом является слухом.

«Не могу прокомментировать информацию о том, что его из дома престарелых госпитализировали. Думаю, что это всё слухи. Три дня назад говорили, что у него коронавирус, потом официально подтвердили пневмонию», — отметил он.

По его словам, несмотря на все трудности, которые у Куравлева возникали в жизни, он всегда был жизнерадостным человеком, открытым к общению. Седухин пояснил, что актер стал сужать круг общения в силу возраста.

«Когда последний раз виделись с ним, он жаловался на очень сильные перепады давления. Уже в 2015–2016 годах, когда он приезжал к нам в Ярославль, говорил, что ему тяжело три часа в купе поезда ехать. Он выбирался на различные мероприятия в Москве, но общаться с людьми ему было тяжело из-за высокого или низкого давления», — указал собеседник.

10 января стало известно, что Леонида Куравлева госпитализировали из центра долголетия и реабилитации «Идиллия» 5 января с подозрением на пневмонию. Сейчас артист находится в госпитале в Коммунарке.

По данным «Известий», тесты на коронавирус, которые сдал Куравлев 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у артиста была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.

В СМИ публиковались данные, что у Куравлева возникли проблемы с дыханием, а также «поражены легкие».

8 октября 2021 года Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет.