Актера Леонида Куравлева госпитализировали в Москве

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали из санатория 5 января с подозрением на пневмонию. Сейчас артист находится в госпитале в Коммунарке.

По данным «Известий», тесты на коронавирус, которые сдал Куравлев 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у артиста была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.

Дети артиста Василий и Екатерина находятся на связи с клиникой. Вероятно, именно их врачи информируют о состоянии Куравлева, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как добавляет НСН, сейчас артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.

О госпитализации Куравлева стало известно ранее в этот день. Тогда журналисты отмечали, что у звезды фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» возникли проблемы с дыханием.

Кроме того, публиковались данные о том, что у Куравлева «поражены легкие», а сам он находится под круглосуточным наблюдением медиков, отмечает «СтарХит».

8 октября 2021 года Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет. Актер ведет затворнический образ жизни после смерти супруги Нины в 2012 году, пишет сайт kp.ru.