Леонида Куравлева перевели из Коммунарки в другое медучреждение

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. Дальнейшую реабилитацию он пройдет в другом медицинском учреждении. Об этом в среду, 26 января, сообщил сын актера Василий Куравлев.

«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву», — сказал он ТАСС.

С начала января Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус. По информации «Известий», тесты на COVID-19, которые он сдал 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у Куравлева была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%. Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.

На прошлой неделе, 17 января у артиста выявили обширное поражение тканей легких. Врачи диагностировали, что за неделю площадь поражения увеличилась в четыре раза. Однако к ИВЛ актера не подключали.

Позднее, 21 января сын артиста Василий Куравлев рассказал, что в состоянии актера наблюдается положительная динамика.

В октябре звезде фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» исполнилось 85 лет. Близкие актера сообщали, что после смерти супруги Нины в 2002 году актер ведет затворнический образ жизни.