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Источник рассказал об обширном поражении легких у Куравлева

У находящегося в реанимации в Леонида Куравлева диагностировали обширное поражение легких
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Во время повторной компьютерной томографии легких у артиста Леонида Куравлева выявили обширное поражение тканей. За неделю площадь поражения увеличилась в четыре раза, сообщает сайт kp.ru 17 января.

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«Артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у него кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражения левого легкого Леонида Вячеславовича», — рассказал источник издания в здравоохранении.

Несмотря на сильное увеличение площади поражения легких, актер дышит без помощи ИВЛ. Врачи оказывают народному артисту всю необходимую медицинскую помощь.

Леонид Куравлев попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус. По данным «Известий», тесты на COVID-19, которые сдал актер 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у Куравлева была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.

Также врачи провели Леониду Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию. При заболевании пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания и получает питание через специальную трубку. Операция прошла успешно.

В октябре звезде фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» исполнилось 85 лет. Близкие актера сообщали, что после смерти супруги Нины в 2002 году актер ведет затворнический образ жизни.

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