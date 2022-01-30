Умер актер Леонид Куравлев

Умер советский и российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Информацию об этом подтвердил Союз кинематографистов России.

Артист скончался в возрасте 85 лет.

С начала января Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус. По информации «Известий», тесты на COVID-19, которые он сдал 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у Куравлева была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%. Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.

В середине января у артиста выявили обширное поражение тканей легких. В конце месяца сын актера рассказал, что Куравлеву вылечили пневмонию и он выписан из Коммунарки. Дальнейшую реабилитацию он должен был проходить в одном из медучреждений Москвы.

Советский и российский актер театра и кино Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В кино артист дебютировал еще будучи студентом. В 1960 году он исполнил роль матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин».

В числе наиболее известных работ Куравлева такие картины, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны») и другие.