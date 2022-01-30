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Человек с характером: умер Леонид Куравлев

Знаменитый артист скончался на 86 году жизни
Фото: РИА Новости
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Человек с характером: умер Леонид Куравлев
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2022-01-10 22:23:56
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Он давно перестал сниматься и удалился от шума мира шоу-бизнеса, но всегда пребывал где-то рядом с нами — своими зрителями. В советской киноклассике, не сходящей с телеэкранов — «Живет такой парень» Шукшина, «Золотой теленок» Швейцера, «17 мгновений весны» Лиозновой, «Иван Васильевич меняет профессию» Гайдая. В анекдотах и штуках про его комических персонажей. В самой ткани народной культуры — даже реклама благодаря его ироничному взгляду становилась тоже маленьким шедевром искусства. Но сегодня Леонида Куравлева не стало. «Известия» вспоминают великолепного актера, настоящего гражданина и большого человека.

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Фото: ТАСС/Валентин Мастюков
Леонид Куравлев, 1972 год

В приложении к Куравлеву очень трудно, почти невозможно и неестественно звучит прошедшее время: жил, был, играл. Увы, сегодня судьба заставляет нас делать это: организм Леонида Вячеславовича смог избежать коронавирусной инфекции, но не сумел победить другие болезни, увы, почти неизбежные в преклонном возрасте. Впрочем, благодаря магии кино Куравлев навсегда останется с нами — своими верными зрителями и поклонниками разных поколений.

Куравлев оказался в истории нашего кино одной из ярчайших звезд — актером, слава которого пережила и угар перестройки, и культурную трагедию 90-х, и цинизм нового века. Залогом тому были и картины, в которых ему довелось сниматься — одни названия их читаются как энциклопедия самых кассовых и самых популярных фильмов в истории отечественного кинематографа. Но самой главной причиной этой неувядающей славы было, пожалуй, его личное обаяние — и актерское, и просто человеческое.

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Фото: соцсети
Леонид Куравлёв с родителями

Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 года в обычной московской семье. Отец — слесарь, мать — парикмахер; ничто не предвещало маленькому Лене блистательной кинокарьеры. К тому же в 1941 году Валентину Дмитриевну Куравлеву отправили в ссылку в Заполярье по облыжному доносу. Детство одного из самых ярких, «весенних» актеров советского кино прошло на обледенелых берегах озера Имандра на Кольском полуострове. Впрочем, возможно именно там он навсегда впитал в себя тот холодный, но странным образом свободный воздух — и навсегда пронес его через всю жизнь.

Семья смогла вернуться в Москву лишь после войны. Учился Леонид плохо, особенно не давались ему точные науки. Собственно, нелюбовь к математике и сала одной из причин выбора будущей профессии. Двоюродная сестра в шутку рекомендовала ему поступать во ВГИК — там, мол, точно не обратят внимания на «двойки» и «тройки» по алгебре и геометрии. В 1953 году Куравлев подал документы в главный киновуз страны — и провалился. Но судьба явно уже выбрала его себе в баловни и наделила завидным упорством. Спустя два года он успешно сдал экзамены и поступил на актерское отделение. Наставником его был знаменитый Борис Бибиков, а сокурсниками оказались еще никому не известные Софико Чиаурели, Василий Шукшин и Андрей Тарковский.

Человек с характером
Кадр фильма «Живет такой парень»

Кадр фильма «Живет такой парень»

Фото: Киностудия им. М. Горького

Именно у них молодой характерный актер и дебютировал в кино, снявшись в дипломных работах молодых режиссеров — «Сегодня увольнения не будет» и «Из Лебяжьего сообщают». Для Шукшина Куравлев, с его истинно народным обаянием, стал настоящей находкой. Первый полнометражный фильм Шукшина, «Живет такой парень» стал и полноценным открытием Куравлева как актера — его Пашка Колокольников одинаково обаял и критику, и зрителей. Дальше молодого актера ждала всенародная слава — и возможность продемонстрировать невероятный для «характерного» актера масштаб дарования.

Он играл уголовников и сыщиков, колхозников и аристократов, даже коронованные особы оказались среди его персонажей — довелось «побывать» и императором Александром I, и даже Михаилом Горбачевым. И в каждой своей роли Куравлев выкладывался на «все сто» — будь то эпизодический профессор-эндокринолог в «Мимино» или туповатый одноглазый фашист в «17 мгновениях весны», рецидивист Копченый в «Место встречи изменить нельзя» или цирюльник Николас в советско-испанской экранизации «Дон Кихота» — каждый образ благодаря его таланту оказывался абсолютно завершенным, не требующим ни единого дополнительного «штриха» актерской работы.

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Фото: kino-teatr.ru
Кадр фильма «Из Лебяжьего сообщают»

После смерти любимой супруги в 2012 году — Куравлевы прожили вместе более полувека — актер почти перестал сниматься и вел жизнь затворника. Впрочем, он не оставался в стороне от происходящего в стране и в мире и в редких интервью прямо и честно высказывал свою позицию. Куравлев, в отличие от многих коллег, не шел на уступки в том, что касалось своего мнения — ни ради денег, ни ради зрительской любви. Когда скандальный украинский сайт «Миротворец» внес актера в свой реестр «нежелательных лиц», народный артист РСФСР лишь пожал плечами: «Я для них угроза. Я на Украине не был уже много-много десятков лет. Они мне не нужны». Но сам он оставался нужен — кажется, ни один телевечер не обходится без какого-нибудь фильма с его участием почти в любой стране бывшего СССР.

Он был одинаково органичен в любой своей экранной ипостаси. Одним движением брови он умел выявить главное в образе, показать характер (или его изнанку) до первой реплики, без всяких слов. Такому не учат в актерских школах (хотя и пытаются) — такое или дается от рождения, или не дается вовсе.

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