Актера Куравлева перевели из реанимации в хоспис

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева перевели из реанимации в Первый Московский хоспис с диагнозом деменция смешанного типа.

По данным «Известий», состояние актера оценивается как средней тяжести. У него выявлена цереброваскулярная болезнь.

Артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус. По данным «Известий», тесты на COVID-19, которые сдал актер 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у Куравлева была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.

Позже врачи провели Леониду Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.

17 января у артиста выявили обширное поражение тканей легких. За неделю площадь поражения увеличилась в четыре раза. Однако актер дышит без помощи ИВЛ.

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