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В ДНР объяснили цели информационной войны Запада против РФ

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Украина стала инструментом западных стран в информационной войне, цель которой — нагнетать и запугивать, рассказал 30 января глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Здесь идет чистая геополитика и информационная война в самых ярких ее проявлениях. То есть по сути Россия на разных высоких уровнях, на разных площадках заявляла, что не собирается нападать на Украину. Вообще, в центре переговоров сейчас между Россией и США, между Россией и НАТО Украина не центральный вопрос даже. То есть Украина сама по себе, то есть это тот инструмент, который появился в руках у западных стран, в частности США, после государственного переворота 2014 года», — поделился он.

Пушилин добавил, что меры по взаимной безопасности, которые беспокоят Россию, в США адекватно воспринимать не хотят.

«Соответственно, мы можем говорить, что сейчас та истерия в западных СМИ — это повышение градуса, это фактически запугивание, там угроза, это готовящаяся какая-то информационная составляющая, если всё же будет решение», — считает политик.

По его мнению, все эти меры используются для того, чтобы спровоцировать Украину на атаку и военное разрешение конфликта на юго-востоке страны.

«Сейчас даже последняя встреча в нормандском формате на уровне советников, даже восьмичасовая, показала, что адекватности в подходе со стороны Украины или даже со стороны стран-гарантов, имеется в виду Франция и Германия, пока, увы, нет», — заключил глава ДНР.

27 января Пушилин заявлял, что Украина может готовить постановочные химатаки вдоль линии соприкосновения по примеру тех, что были в Сирии. Однако в ДНР надеются, что Киев не будет применять этот сценарий. По его словам, вооруженные формирования Киева усиливаются и личным составом, и техникой по линии соприкосновения, но традиционно активность проявляется на южном направлении, в районе Донецка и Горловки.

Подробнее об информационных нападках на Россию и провокациях Украины в отношении Донбасса смотрите на РЕН ТВ в программе «Добров в эфире» 30 января.

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