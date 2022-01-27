Козак выразил надежду на конструктивность «нормандской четверки» в Берлине

Прогресс в переговорах «нормандской четверки» в Париже, по мнению главы российской делегации Дмитрия Козака, «почти нулевой». Он надеется, что следующий саммит в Берлине станет более конструктивным. Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции в Париже в среду, 26 января.

«Приезжайте в Берлин. Может быть, будем более конструктивны в «нормандском формате», будет в завершении что ответить. Потому что сегодня похвастаться нечем. Как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, прогресс практически нулевой», — отметил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

Ранее Козак сообщил, что участники переговоров запросили двухнедельную паузу для рассмотрения требований ДНР и ЛНР, которые игнорируются Киевом. Он добавил, что Украина так и не представила свои условия или видение путей урегулирования конфликта.

Встреча политических советников «нормандской четверки» прошла 26 января в Париже, в Елисейском дворце. Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часов.

Стороны переговорного процесса согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию. Как заметил глава российской делегации Дмитрий Козак, без единого понимания всех положений Минских соглашений, «нормандский формат» в урегулировании конфликта существенной роли не сыграет.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор прошли еще пять встреч на высшем уровне, последняя состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.