Реактивная позиция: какое оружие смогут получить от РФ республики Донбасса

Самопровозглашенные республики Донбасса ждут от Москвы «умных» боеприпасов, систем радиолокационной борьбы и средств ПВО, способных защитить от ударных беспилотников. Об этом «Известиям» сообщили источники в ЛНР и ДНР. Тему поставок вооружения Луганску и Донецку российские политики подняли на фоне сообщений о военной помощи западных стран Украине. 27 января Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин знает об инициативе, но какой-либо реакции президента на нее нет. На что смогут рассчитывать ополченцы в случае одобрения поставок российских вооружений в Донбасс — в материале «Известий».

Вопрос поставок

Владимиру Путину известно о предложениях партии «Единая Россия» начать поставки военной продукции самопровозглашенным республикам Донбасса. Президент «с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для «Единой России». Сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

26 января секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в условиях масштабных поставок Украине летального оружия из стран НАТО он считает правильным передать ЛНР и ДНР отдельные виды вооружений. Позднее глава парламентской фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что инициировал обращение к руководству страны с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным республикам.

Признательные указания Военнослужащий на станции постановки помех «Житель» Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Если решение о начале поставок вооружения будет одобрено, то самопровозглашенные республики могут запросить у России системы радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель», модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности «Оса-АКМ» и усовершенствованные реактивные системы залпового огня «Град-М» или «Торнадо-Г» , — рассказали «Известиям» источники, близкие к военному руководству ДНР и ЛНР. Это позволит непризнанным республикам лучше противостоять Вооруженным силам Украины (ВСУ) в случае обострения конфликта.

— Ополчения народных республик довольно неплохо вооружены, и огневая мощь у них внушительная, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это годами удерживало Киев от попыток решительного наступления. Было ясно, что оно обойдется ему очень дорого. Но теперь, когда от НАТО бурным потоком пошло современное высокотехнологичное оружие, беспилотники, баланс сил изменился. Теперь киевские военные вновь задумываются над тем, чтобы опробовать новые игрушки в деле, и взвешивают шансы с их помощью победить быстро и малой кровью. При этом они надеются, что угроза западных санкций удержит Россию от вмешательства.

Прежде всего республикам нужны средства борьбы с беспилотниками. Это могут быть как зенитные ракетные комплексы, так и системы радиоэлектронной борьбы, которые просто не дадут возможности им нормально действовать в воздухе, считает эксперт.

Усиление ПВО

Власти ДНР и ЛНР утверждают, что Украина может начать наступление на них уже в ближайшие дни. В четверг, 27 января, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что в ближайшие дни на передовую с целью рекогносцировки и поиска места для главного удара прибудет главнокомандующий ВСУ генерал Залужный с группой офицеров. За сутки только в ЛНР зафиксировали более 40 попыток воздушной разведки линии соприкосновения беспилотниками.

Признательные указания Турецкий боевой беспилотный аппарат «Байрактар ​​ТБ2» на аэродроме Кульбакино во время учений Sea Breeze 2021, Украина Фото: ТАСС/Zuma

— В прошлом году Киев впервые применил против ЛНР и ДНР ударный беспилотник «Байрактар», и это явно продемонстрировало необходимость иметь современные средства противовоздушной обороны , — рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — То, что есть сейчас у республик для борьбы с современными ударными беспилотниками, совершенно не годится. Нужен широкий ассортимент средств ПВО, современные средства технической разведки — радары. Кроме того, необходима современная артиллерия с высокоточными боеприпасами. По опыту всех предыдущих эпизодов войны в Донбассе, артиллерия была главным инструментом ведения боевых действий.

Бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев сомневается в необходимости передавать непризнанным республикам дальнобойные зенитные ракетные комплексы.

— Я полагаю, что территория ЛНР и ДНР и так находится в зоне досягаемости наших средств ПВО, — отметил он. — Наши всепогодные системы С-400 и С-300 4-й армии ВВС и ПВО, находящиеся у границы с Украиной, могут выполнить все оборонительные функции, не пересекая ее. При обострении обстановки в интересах защиты ЛНР и ДНР также можно использовать истребительное авиационное прикрытие. Для защиты непосредственно войск на поле боя можно применить армейские комплексы малой дальности.

Против «Байрактаров» все имеющиеся у России средства ПВО эффективны, даже «Оса-АКМ», считает эксперт. Эти дроны малоскоростные, сделаны не по технологии стелс, с нормальной отражающей поверхностью.

Признательные указания Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» Фото: РИА Новости/Максим Захаров

— Ситуация не будет, как в Армении, где локальная группировка ПВО была с разрывами в радиолокационном поле, — считает Айтеч Бижев. — Со стороны России мы всё увидим своими средствами и сможем информационно помогать войскам ДНР и ЛДНР. Почему нет?

Летальное и беспилотное

В последние месяцы страны НАТО резко активизировали поставки Украине летального оружия. Так, с 19 января Великобритания поставила не менее 2000 противотанковых ракетных комплексов NLAW . Глава Минобороны страны Бен Уоллес не исключил дополнительных поставок.

С начала этого года США отправили в Киев уже три груза военной помощи. 22 января прибыл первый самолет с более чем 90 т летального оружия. На следующий день поступила вторая партия с гранатометами и ракетными комплексами Javelin. 25 января было доставлено еще 79 т оружия и боеприпасов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова ожидается продолжение поставок. Также Штаты планируют передать Украине пять российских вертолетов Ми-17, ранее закупленных для оснащения афганской армии.

Латвия, Литва и Эстония также активно поддерживают Украину. Соединенные Штаты разрешили этим странам отправить Киеву американское оружие. Речь идет о ПЗРК Stinger и противотанковых комплексах Javelin. Также Литва передаст 24 мобильных тепловизора.

Признательные указания Военнослужащие Украины отрабатывают стрельбу из переносного противотанкового ракетного комплекса «Javelin» во время военных учений в Донецкой области, 22 декабря 2022 года Фото: ТАСС/Zuma/Ukrainian Defense Ministry

Чехия по договору дарения отправит в Украину более 4 тыс. 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, которые чешская армия использует для самоходных пушечных гаубиц DANA.

Правительство Канады в качестве военной помощи Украине планирует выделить $268 млн и рассмотреть вопрос о предоставлении военного оборудования, но пока отложило вопрос о поставках летального оружия.

Еще до нынешнего обострения крупнейшим успехом Украины по приобретению современного оружия стала сделка 2018 года с Турцией на поставку разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2. Государственный концерн Укроборонпром и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке первых шести беспилотников этого типа.

Осенью прошлого года украинский Bayraktar TB2 из этой партии впервые принял участие в боевых действиях на востоке страны и уничтожил артиллерийское орудие народной милиции. Они также регулярно применяются для ведения разведки на передовой и в ближнем тылу.

В октябре 2020 года гендиректор госкомпании Укрспецэкспорт Вадим Ноздря рассказал, что украинская сторона заинтересована в развитии полномасштабного производства ударных беспилотников Bayraktar TB2 на Украине, так как Министерство обороны страны планирует закупить в общей 48 таких аппаратов в ближайшем будущем.

Признательные указания Временный поверенный в делах США Кристина Квин (вторая справа) и заместитель министра обороны Украины Ростислав Замлинский (третий справа) общаются со СМИ после разгрузки оружия, в том числе противотанковых ракет «Javelin», доставленного на самолете National Airlines военными США в аэропорт Борисполь под Киевом, 25 января 2022 года Фото: Getty Images/Sean Gallup

— Угроза со стороны поставленных Турцией̆ «Байрактаров» очень серьезна , — считает военный эксперт Юрий Лямин. — « Стрела-10», основная система ПВО ДНР и ЛНР просто не дотягивается до высоты работы таких беспилотников. Нужно что-то более мощное и современное, потому что обнаружить беспилотник тоже не так-то легко. Однако, чтобы обучить расчеты таких систем, потребуется определенное время.

Из того, чем можно помочь быстрее всего и для чего быстрее научить операторов — современные противотанковые ракеты вроде «Корнетов» и переносные зенитно-ракетные комплексы. Желательны также поставки управляемых артиллерийских снарядов, отметил эксперт.

Дипломатия против войны

На фоне эскалации ситуации на востоке Украины российская дипломатия предпринимает шаги, чтобы избежать любого вооруженного конфликта. 26 января в Париже прошла встреча политических советников лидеров стран нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция). Она продлилась почти восемь с половиной часов.

Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи отметил, что состоявшийся разговор стал «первым подобным откровенным разговором для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений».

Он также обратил внимание на то, что стороны конфликта договорились о том, что «независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно».