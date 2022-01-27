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Глава ДНР заявил о готовящихся провокациях со стороны Киева

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Украина может готовить постановочные химатаки вдоль линии соприкосновения по примеру тех, что были в Сирии. Однако в ДНР надеются, что Киев не будет применять этот сценарий. Об этом в четверг, 27 января, в интервью «Известиям» заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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По его словам, вооруженные формирования Украины усиливаются и личным составом, и техникой вдоль всей линии соприкосновения, но традиционно активность проявляется на южном направлении, в районе Донецка и Горловки.

Как уточнил Пушилин, украинские военные размещают зенитные комплексы, гаубицы, бронетранспортеры прямо в населенных пунктах — и это подтверждают отчеты ОБСЕ.

По мнению главы ДНР, Киев может усилить провокационные обстрелы домов мирных жителей республики. Он указал на наличие сведений о том, что в Авдеевку прибыли для проведения провокаций 40 военнослужащих, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.

Как отметил Пушилин, информации о подготовке диверсий со стороны Украины или стран НАТО по направлению на Крым нет.

Украинские власти, подчеркнул он, «заигрались в напряженность», и теперь им «всё труднее удерживать ситуацию внутри Украины».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Бумеранг дезинформации больно бьет по самой Украине»

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