Пхеньян выпустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Со стороны КНДР произошел запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Кроме того, информацию о пуске ракеты подтвердила береговая охрана Японии. Ведомство предупредило находящиеся в том районе рыболовные суда о риске падения обломков.

Этот пуск северокорейской ракеты стал седьмым по счету с начала года. Последний запуск состоялся 27 января.

18 января Северная Корея заявила о проведении испытательного запуска тактических управляемых ракет. Были запущены две ракеты, которые точно поразили цель.

17 января южнокорейские военные сообщали о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. О возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР предупредила береговая охрана Японии ранее в тот же день за 10 минут до запуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

14 января КНДР провела запуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Правительство Японии в ответ на это выразило протест властям Северной Кореи, заявлял японский министр обороны Нобуо Киси.

Также запуски ракет состоялись 12 января. КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. 5 января страна подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

О неприемлемости испытаний в КНДР уже заявили в Великобритании. МИД страны подчеркнул важность санкций против незаконной разработки оружия КНДР, пока действуют ее военные программы.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила позицию Вашингтона, который предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года, поскольку каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.