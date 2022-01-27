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КНДР выпустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных в четверг, 27 января.

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Подробности о снаряде и возможных повреждениях от него не сообщаются. Запуск неопознанного снаряда подтвердили в Японии.

«Запуск последовал за серией ракетных испытаний, проведенных КНДР в этом месяце», — добавили в японском агентстве Kyodo.

Северная Корея 18 января заявила о проведении испытательного запуска тактических управляемых ракет. Были запущены две ракеты, которые точно поразили цель.

В понедельник, 17 января, южнокорейские военные сообщали о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. О возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР предупредила береговая охрана Японии ранее в тот же день за 10 минут до запуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

14 января КНДР провела запуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Правительство Японии в ответ на это выразило протест властям Северной Кореи, заявлял японский министр обороны Нобуо Киси.

Также запуски ракет состоялись 12 января. КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. 5 января страна подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

О неприемлемости испытаний в КНДР уже заявили в Великобритании. МИД страны подчеркнул важность санкций против незаконной разработки оружия КНДР, пока действуют ее военные программы.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила позицию Вашингтона, который предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года, поскольку каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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