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В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет
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В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет

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Северная Корея провела испытательный запуск тактических управляемых ракет. Об этом во вторник, 18 января, сообщает Центральное телеграфное агентство со ссылкой на Академию оборонных наук КНДР.

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Отмечается, что ракетная система точно поразила цель.

«Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Восточно-Корейском море (Японское море — Ред.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целью испытаний, в ходе которых была запущена ракета, являлась «выборочная оценка производимых и развертываемых тактических управляемых ракет, а также проверка точности системы вооружения».

В понедельник, 17 января, южнокорейские военные сообщали о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет из района аэропорта Сунан в Пхеньяне.

О возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР предупредила береговая охрана Японии ранее в тот же деньза 10 минут до запуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

14 января КНДР провела запуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Правительство Японии в ответ на это выразило протест властям Северной Кореи, заявлял японский министр обороны Нобуо Киси.

О неприемлемости испытаний в КНДР заявили и в Великобритании. МИД страны подчеркнул важность санкций против незаконной разработки оружия КНДР, пока действуют ее военные программы.

12 января КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Снаряд пролетел 1 тыс. км и точно поразил цель. Данный запуск в Северной Корее назвали финальным испытанием.

11 января КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». В Японии срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

В тот же день постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года, поскольку каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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