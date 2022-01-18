В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет

Северная Корея провела испытательный запуск тактических управляемых ракет. Об этом во вторник, 18 января, сообщает Центральное телеграфное агентство со ссылкой на Академию оборонных наук КНДР.

Отмечается, что ракетная система точно поразила цель.

«Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Восточно-Корейском море (Японское море — Ред.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целью испытаний, в ходе которых была запущена ракета, являлась «выборочная оценка производимых и развертываемых тактических управляемых ракет, а также проверка точности системы вооружения».

В понедельник, 17 января, южнокорейские военные сообщали о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет из района аэропорта Сунан в Пхеньяне.

О возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР предупредила береговая охрана Японии ранее в тот же деньза 10 минут до запуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

14 января КНДР провела запуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Правительство Японии в ответ на это выразило протест властям Северной Кореи, заявлял японский министр обороны Нобуо Киси.

О неприемлемости испытаний в КНДР заявили и в Великобритании. МИД страны подчеркнул важность санкций против незаконной разработки оружия КНДР, пока действуют ее военные программы.

12 января КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Снаряд пролетел 1 тыс. км и точно поразил цель. Данный запуск в Северной Корее назвали финальным испытанием.

11 января КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». В Японии срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

В тот же день постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года, поскольку каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.