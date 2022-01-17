КНДР запустила две баллистические ракеты из района аэропорта Сунан

Северная Корея запустила две баллистические ракеты из района аэропорта Сунан. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили южнокорейские военные.

«В настоящее время наши военные отслеживают и контролируют соответствующие (северокорейские) передвижения и пребывают в состояние готовности», — цитирует Yonhap сообщение Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Береговая охрана Японии 17 января в 08:54 по местному времени (02:54 мск) предупредила о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Через 10 минут со стороны КНДР были пущены неопознанные снаряды в сторону Японского моря.

«По данным источника в японском правительстве, снаряд, который мог быть баллистической ракетой, предположительно упал за пределами исключительной экономической зоны Японии», — сообщило агентство Kyodo.

Премьер-министр Фумио Кисида поручил правительству предоставлять общественности точную информацию о запусках ракет, проверять безопасность судов и самолетов, быть готовым реагировать к любому развитию событий.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил журналистам в Токио, что повторный запуск Северной Кореей предполагаемых баллистических ракет «вызывает крайнее сожаление». Он добавил, что детали последнего запуска еще уточняются и анализируются специалистами.

Запуск северокорейской ракеты последовал за тремя предыдущими ракетными пусками в течение двух недель.

Ранее КНДР провела запуск неопознанного снаряда в восточном направлении 14 января. Береговая охрана Японии предположила, что Северная Корея могла запустить баллистическую ракету. На это сразу же отреагировали государственные лица страны — министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что правительство выражает протест властям Северной Кореи из-за испытания ракеты 14 января.

О неприемлемости испытаний в КНДР заявили и в Великобритании. МИД страны отметил важность сохранения санкций против незаконной разработки оружия КНДР, пока действуют ее военные программы.

12 января КНДР заявила о проведении успешных испытаний гиперзвуковой ракеты. Снаряд пролетел 1 тыс. км и точно поразил цель. Данный запуск в Северной Корее назвали финальным испытанием.

В тот же день постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года. По ее словам, каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.