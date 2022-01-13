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США призвали к санкциям против КНДР за пуски баллистических ракет

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Соединенные Штаты предложили ООН ввести санкции против Северной Кореи за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 13 января в своем Twitter.

Как много в этом гиперзвуке: куда ведут пуски КНДР
И что в реальности подстегивает гонку вооружений в регионе

«США предлагают ООН ввести санкции после шести запусков Северной Кореей баллистических ракет с сентября 2021 года, каждый из которых был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», — написала она.

Томас-Гринфилд добавила, что серьезную озабоченность Штатов вызывают продолжающиеся запуски баллистических ракет КНДР и призвала все государства — члены ООН в полной мере выполнять свои обязательства по резолюциям СБ ООН.

Госдепартамент 12 января сообщил, что США вводят санкции против физических лиц и одной компании, которые поддерживают военные программы КНДР.

«В частности, Государственный департамент определил одно физическое лицо из КНДР, одно физическое и одно юридическое из России и одну российскую организацию, которые участвовали в деятельности или сделках, значительно способствовавших распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки в КНДР», — говорится в заявлении американского ведомства.

Соединенные Штаты упомянули Административный указ 13382, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения и подчеркнули, что попавшие под санкции лица и компания связаны с программами вооружений КНДР.

«Мы полны решимости не допустить КНДР к технологиям и ресурсам, которые способствуют осуществлению этих дестабилизирующих программ», — написал в Twitter американский госсекретарь Энтони Блинкен.

12 января КНДР заявила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Она пролетела 1 тыс. км и точно поразила цель. Данный запуск в КНДР назвали финальным испытанием, он стал вторым пуском ракет за неделю.

11 января Северная Корея пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки. 5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

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