Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Общество
В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7
Мир
Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания ракеты
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии сроков вступления Украины и Грузии в НАТО
Мир
Лавров заявил об отсутствии угроз для Украины со стороны России
Общество
Суд вновь рассмотрит дело блогера Била о ДТП в центре Москвы
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Общество
Москвичам пообещали много снега на следующей неделе
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания ракеты

Министр обороны Киси: Япония выразила протест КНДР в связи с пуском ракеты
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил журналистам, что правительство страны выражает протест властям Северной Кореи из-за испытания ракеты в пятницу 14 января.

«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
Как БПЛА усилят эффективность российской береговой обороны

«Мы выражаем протест [КНДР] по линии посольства», — приводит слова главы оборонного ведомства ТАСС.

Отмечается, что ракета, запущенная КНДР, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Ракетный спуск со стороны КНДР стал третьим в текущем году.

11 января Северная Корея также пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

До этого, 5 января, КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за пуски баллистических ракет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022