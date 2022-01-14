Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания ракеты

Министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил журналистам, что правительство страны выражает протест властям Северной Кореи из-за испытания ракеты в пятницу 14 января.

«Мы выражаем протест [КНДР] по линии посольства», — приводит слова главы оборонного ведомства ТАСС.

Отмечается, что ракета, запущенная КНДР, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Ракетный спуск со стороны КНДР стал третьим в текущем году.

11 января Северная Корея также пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

До этого, 5 января, КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за пуски баллистических ракет.