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Береговая охрана Японии сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР

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Северная Корея (КНДР), предположительно, произвела запуск баллистической ракеты. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила береговая охрана Японии.

Как много в этом гиперзвуке: куда ведут пуски КНДР
И что в реальности подстегивает гонку вооружений в регионе

«Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря», — передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Эту же информацию подтверждает японское информагентство Kyodo.

Северная Корея осуществляет уже четвертый с начала 2022 года пуск ракет.

Ранее КНДР провела запуск неопознанного снаряда в восточном направлении 14 января. Береговая охрана Японии предположила, что Северная Корея могла запустить баллистическую ракету. На это сразу же отреагировали государственные лица страны — министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что правительство выражает протест властям Северной Кореи из-за испытания ракеты 14 января.

О неприемлемости испытаний в КНДР заявили и в Великобритании. МИД страны отметил важность сохранения санкций против незаконной разработки оружия КНДР, пока действуют ее военные программы.

12 января, КНДР заявила о проведении успешных испытаний гиперзвуковой ракеты. Снаряд пролетел 1 тыс. км и точно поразил цель. Данный запуск в Северной Корее назвали финальным испытанием.

В тот же день постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года. По ее словам, каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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