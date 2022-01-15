Британия осудила запуск баллистических ракет КНДР

Великобритания осудила запуск баллистических ракет КНДР. Об этом сообщили в британском МИДе в пятницу, 14 января.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Северная Корея вновь провела два испытания баллистических ракет малой дальности. Эти испытания являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и угрозой региональному миру и безопасности», — говорится на сайте министерства.

В сообщении напомнили о крайней важности сохранения санкций против незаконной разработки оружия КНДР, пока действуют ее военные программы.

«Мы призываем Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с США», — заявили в ведомстве.

14 января запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Ракетный пуск со стороны Северной Кореи стал третьим в текущем году.

11 января КНДР также пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

До этого, 5 января, КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».