Прямой эфир
Мир
Британия осудила запуск баллистических ракет КНДР
Мир
В Белом доме сообщили о пресс-конференции Байдена 19 января
Общество
Голикова анонсировала выдачу российских ковид-сертификатов иностранцам
Спорт
Российский фигурист Марк Кондратюк победил на ЧЕ по фигурному катанию
Мир
На Украине обвинили Россию в атаках на сайты правительства
Общество
Жителей столичного региона предупредили о похолодании
Мир
В Лондоне устроили массовые танцы в масках премьер-министра страны
Мир
Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии планов вступать в НАТО
Общество
Власти России будут готовы выдавать COVID-сертификаты по антителам после 1 февраля
Общество
Собянин заявил о доминировании штамма COVID-19 «Омикрон» в Москве

Британия осудила запуск баллистических ракет КНДР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания осудила запуск баллистических ракет КНДР. Об этом сообщили в британском МИДе в пятницу, 14 января.

Как много в этом гиперзвуке: куда ведут пуски КНДР
И что в реальности подстегивает гонку вооружений в регионе

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Северная Корея вновь провела два испытания баллистических ракет малой дальности. Эти испытания являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и угрозой региональному миру и безопасности», — говорится на сайте министерства.

В сообщении напомнили о крайней важности сохранения санкций против незаконной разработки оружия КНДР, пока действуют ее военные программы.

«Мы призываем Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с США», — заявили в ведомстве.

14 января запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Ракетный пуск со стороны Северной Кореи стал третьим в текущем году.

11 января КНДР также пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

До этого, 5 января, КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022