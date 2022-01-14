В Японии определили место падения выпущенной КНДР ракеты

Ракета, запущенная КНДР, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Об этом со ссылкой на источники в японском министерстве обороны сообщил 14 января телеканал NHK.

КНДР провела запуск неопознанного снаряда в восточном направлении ранее в пятницу. По данным телеканала, сотрудники ведомства продолжают собирать и анализировать информацию, касающуюся запуска.

При этом, как передавало агентство Bloomberg со ссылкой на береговую охрану Японии, Северная Корея могла запустить баллистическую ракету.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, военные считают, что КНДР запустила две, предположительно, баллистические ракеты из провинции Пхёнан-Пукто.

Ранее, 12 января, КНДР заявила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Она пролетела 1 тыс. км и точно поразила цель. Данный запуск в Северной Корее назвали финальным испытанием, он стал вторым пуском за неделю.

В тот же день постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года. По ее словам, каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Кроме того, США предложили ООН ввести санкции в отношении восьми физлиц и организаций, связанных, по их мнению, с ракетной программой КНДР.

11 января Северная Корея также пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки. До этого, 5 января, КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».