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США предложили ООН ввести санкции против восьми физлиц и организаций по КНДР

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Соединенные Штаты выступили с предложением к ООН ввести санкции в отношении восьми физлиц и организаций, связанных, по мнению американских властей, с ракетной программой КНДР. Об этом в среду, 12 января, сообщил дипломат США.

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По его словам, в среду минфин США ввел санкции против пяти физических лиц причастных к ракетной программе Северной Кореи и Вашингтон предложил ООН также ввести против них рестрикции.

«Мы продолжаем координировать действия с партнерами, для того чтобы дополнительно предложить ООН [ограничительные меры] в отношении трех физических и юридических лиц, обозначенных Госдепартаментом», — пояснил собеседник в беседе с ТАСС.

В тот же день постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты предложили ООН ввести санкции против Пхеньяна за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года. По ее словам, каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

12 января КНДР заявила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Она пролетела 1 тыс. км и точно поразила цель. Данный запуск в КНДР назвали финальным испытанием, он стал вторым пуском ракет за неделю.

11 января Северная Корея пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. 5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

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