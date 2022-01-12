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КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

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КНДР заявила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом стало известно в среду, 12 января.

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«КНДР заявляет, что провела во вторник успешное испытание гиперзвуковой ракеты под руководством лидера Ким Чен Ына», — сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По заявлению Северной Кореи, гиперзвуковая ракета пролетела 1 тыс. км и точно поразила цель.

Данный запуск в КНДР назвали финальным испытанием, он стал вторым пуском ракет Северной Кореей за неделю.

11 января КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». Утром того же дня стало известно о том, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно баллистическую ракету. В Японии срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

В тот же день глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси заявил об отсутствии ущерба национальным морским и воздушным судам от запуска КНДР предполагаемой баллистической ракеты. Киси отметил, что в настоящее время министерство продолжает анализировать данные о запуске снаряда.

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