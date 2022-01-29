Шантаж, доносы и интим: на что россияне готовы ради карьерного роста

Более 40% россиян готовы прибегнуть к шантажу, доносам и интимным отношениям с начальством ради повышения на работе. Это следует из опроса, проведенного порталом myresume.ru . «Известия» выяснили, так ли эффективны «серые» методы, как честно добиться новой должности и более высокой зарплаты, и какие сотрудники быстрее всего продвигаются по карьерной лестнице.

Секс, шантаж и доносы

Более 40% россиян готовы прибегнуть к шантажу, доносам и сексу с начальником ради продвижения по службе . Об этом следует из результатов опроса, проведенного карьерным порталом myresume.ru (имеется в распоряжении «Известий»).

Так , 21% респондентов признались, что для быстрого повышения готовы подружиться с супругой или супругом руководителя, 10% — доносить начальству обо всем происходящем в коллективе, 4% — шантажировать босса разглашением подробностей его личной жизни или передачей секретной информации о компании конкурентам.

— Еще 4% участников опроса, как мужчины, так и женщины, ради высокой должности готовы вступить с начальником в интимные отношения. А 3% —подставить коллегу, чтобы занять хорошее место, — рассказали «Известиям» авторы исследования, в котором приняли участие более 1,2 тысячи человек из разных регионов.

Шантаж, доносы Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В то же время, около 60% россиян отметили, что не рассматривают «серые» методы продвижения по службе, поскольку считают, что их карьера развивается по плану, и занимать более высокий пост, тем более, нечестным путем, они не хотят.

Почти половина (40%) российских сотрудников уверена, что в кадровых вопросах их начальство руководствуется только личными мотивами. Потому, несмотря на все свои достижения и опыт работы, они никак не могут продвинуться по службе. 50% таких людей работает в компании более 5 лет, 16% — от 3 до 5 лет, 21% — от 1 года до 3 лет, 12% — менее года.

Для того, чтобы получить повышение, большая часть (51%) опрошенных задумывается о смене работы, еще треть (33%) готова переобучиться за свой счет, 29% — работать сверхурочно, чтобы «начальник заметил», 22% — уехать на стажировку в другой город/страну, 16% — поговорить с генеральным директором и только 6% — поставить руководству ультиматум «повышение или увольнение» .

Плохие приемы

Руководитель направления подбора и адаптации персонала hh.ru Олеся Плотникова называет шантаж, манипуляции и акцент на личных обстоятельствах плохими способами добиться повышения.

По ее словам, шантаж сработает максимум один раз, и то — если человек «действительно незаменим». После этого он, скорее всего, попадет в кандидаты на скорое расставание. Капризы в духе «я уже три года работаю, где мое признание?» тоже не приведут ни к чему хорошему — платят за результат, а не за выслугу лет в компании.

— У руководителя будут сомнения по поводу новой должности, если сотрудник настаивает на повышении, но не может подобрать достаточно аргументов, показать результат своей работы. Особенно, если при этом он не вовлечен в процессы компании или вовсе постоянно допускает ошибки в решении ежедневных задач, — добавляет директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.

Также эксперты не рекомендуют использовать в качестве аргументов личные обстоятельства, например, ипотеку, кредиты, свадьбу или прибавление в семье. Все это не имеет отношения к работе — а платят вам именно за нее.

Личные отношения с начальством тоже не всегда заканчиваются хорошо для сотрудника. Москвичка Ксения А. рассказала «Известиям» историю, когда директор компании уволила начальника отдела после того, как заметила, что тот слишком много общается на новогоднем корпоративе с одной из девушек-менеджеров.

— Самое интересное, что начальником он стал сразу после того, как стало известно о его романе с директором. Должность он занимал всего полгода, пока не поссорился с начальницей, — говорит Ксения.

Как добиться повышения

Наиболее очевидный способ получить повышение — это хорошо работать. Однако решение руководства о новой должности не всегда зависит от этого, говорит директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.

— Работодателям важна вовлеченность сотрудника. Потому для тех, кто активно участвует в жизни организации, выполняет не только обязательные задачи, но и берет дополнительные, вероятность повышения гораздо выше. Предлагайте помощь, если известно, что в компании появился новый проект — это будет дополнительной нагрузкой, но такие усилия обязательно будут замечены, — отмечает она.

Руководитель направления подбора и адаптации персонала hh.ru Олеся Плотникова советует людям, желающим карьерного роста, проанализировать собственную эффективность: насколько хорошо они справляются с текущей работой и что можно улучшить.

— При этом важна не только ваша личная оценка, но и взгляд со стороны, — говорит эксперт. — Попросите коллег или руководителя дать обратную связь по вашим рабочим навыкам и личностным качествам. Возможно, окружающие видят то, что помешать повышению в должности, а вы попросту этого не замечаете. Например, вы постоянно жалуетесь или сопротивляетесь всему новому — это совсем не те качества, которые компания хотела бы видеть в будущем руководителе, — говорит она.

Главный шаг

Главное для человека, претендующего на повышение, — провести успешные переговоры с начальником. Только он может объективно оценить результаты работы подчиненного, понять основания для повышения и приведенные аргументы. По убеждению Олеси Плотниковой, начинать такой разговор с кем-то из HR — не лучший вариант, поскольку непосредственный руководитель все равно будет привлечен к дискуссии и, если он будет не в курсе такой инициативы, может быть настроен негативно.

— Вне зависимости от причин разговора нужно подготовить правильные аргументы, почему он должен повысить вас в должности, — говорит Плотникова. — Самый верный способ добиться повышения — это показать результаты, достижения, которые сможет оценить руководство.

Лучшим временем для такого разговора эксперт называет 3-4 квартал, когда идет планирование штатного расписания на следующий год, пересматриваются текущие позиции или открываются новые. Юлия Санина же придерживается другого мнения — «правильный момент для поднятия вопроса каждый выбирает сам, исходя из ситуации на работе и отношений с начальством».

По словам Саниной, плюсом для сотрудника, желающего повышения, станут его успехи в компании — например, заключение выгодной сделки, систематическое перевыполнение плана, привлечение новых клиентов или сотрудников. Также работнику будет логично будет заговорить о новой должности или прибавке к зарплате, если ему передали новые дополнительные обязанности.

— Если встреча все равно закончится отказом, обязательно уточните: что вы можете сделать для того, чтобы вас повысили? Оговорите сроки, когда можно будет вернуться к этому вопросу, — советует Олеся Плотникова.

По данным hh.ru, повышения зарплаты после разговора с начальством добились лишь 42% соискателей, причем, в основном это были женщины. Чаще всего повышение получали юристы, бухгалтеры и представители банковской сферы, реже — представители рабочих профессий.

Каждый третий соискатель, добившийся повышения, остался доволен тем, насколько ее повысили (34%). 55% лишь частично были удовлетворены прибавкой к зарплате, остальные 11% подсчитали, что повышение оказалось сильно ниже их ожиданий. Чаще всего полностью довольными прибавкой оставались представители HR-сферы (55%).

— Самым активным аргументом в разговоре с начальством оказалась возможность перехода в другую компанию — 49% соискателей, поднявших этот вопрос, в итоге добились прибавки, — заключает Олеся Плотникова.

Какие люди добиваются повышения

По мнению директора по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлии Саниной, руководство обычно ценит высококвалифицированных и в то же время лояльных сотрудников. То есть, с одной стороны для карьерного роста важно качество работы, а с другой — насколько работник погружен в жизнь компании и коллектива, разделяет ли ее ценности и можно ли положиться на него в трудных обстоятельствах.

— Также повышение получают лидеры и энтузиасты — те, кто постоянно предлагают идеи по развитию компании, не боится брать дополнительные задачи и ответственность , — говорит Санина.

HR-директор онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Алеся Ракитина советует сотрудникам проявлять активность на встречах с руководством и принимать участия в собеседованиях на внутренние позиции в компании. Тогда человека будут видеть HR и, в случае появления новой позиции, «обязательно пригласит на интервью».

Кроме того, она призывает постоянно развиваться в своей сфере и делиться информацией с командой — так можно улучшить навыки наставничества, что очень пригодится для управленческой позиции.

И, конечно, для продвижения по работе очень важно уметь заявить о себе. Упорный труд важен — но все усилия могут остаться незамеченными, если коллеги и руководитель о вас не знают.

— Ищите ситуации, в которых можно проявить инициативу и продемонстрировать свои знания и навыки, например, на общих собраниях. Участвуйте во всех проектах и мероприятиях — это отличная возможность продемонстрировать свои лидерские качества, коммуникативные навыки и организаторские способности, — заключает Олеся Плотникова.

Зарплаты вместо должностей

Согласно исследованию сервиса SuperJob, проведенному в декабре прошлого года, для большинства россиян повышение зарплаты оказалось важнее карьерного роста — о намерении больше зарабатывать заявили 55% участников опроса. Треть (33%) респондентов рассчитывает на стабильность в работе, 26% — на карьерный рост, а 19% — на новые и интересные задачи.

Карьерного роста чуть чаще ожидают мужчины (27% против 25% среди женщин), для женщин важнее адекватное руководство (32% против 23%). Повышения зарплаты и новых интересных задач ожидают респонденты с доходом от 80 тыс. руб. (60% и 27% соответственно).

Также в числе профессиональных целей, которые россияне чаще всего ставят себе на 2022 год, оказалось прохождение обучения или повышение квалификации — такие планы есть у 20% опрошенных.